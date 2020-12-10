Вологодскую пиццерию обязали демонтировать входную группу

Вологодская область >> Культура >> 10.12.2020

Комитет охраны объектов культурного наследия региона обратился в арбитраж с иском к владельцу подвала на ул. Мира, 6, о ликвидации входной группы и восстановлении двери.

Из материалов дела Комитет представил паспорт объекта культурного наследия, выданных еще Минкультом СССР в 1975 г. Он называется «Ярмарочный дом, конца XVIII в». Также приведено краткое описание этого памятника культуры. Это трехэтажное здание из кирпича, с продольным фасадом на ул. Мира, железной крышей, отштукатуренным главным фасадом, выполненном в стиле раннего классицизма. Этот внешний вид здания нельзя менять, а входная группа, которую сделал владелец, выполнена из современного коричневого пластика, что совершенно не характерно для здания.

Суд установил, что какая-либо пристройка в подвальные помещения здания не существовала, ее возведение ответчиком незаконно, поэтому частному предпринимателю нужно демонтировать входную группу. Прежде чем что-то менять в облике здания, нужно было поставить в известность комитет.

Решение суда можно обжаловано в 14-м Арбитражном суде.





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