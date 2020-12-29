В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Для культуры 2020 г. принял необычный формат. С весны работу учреждений культуры ограничили, а работники сосредоточились на дистанционной работе, адаптировали интернет-технологии, отменили культурно-массовые мероприятия.



Но появилось время на ремонт учреждений культуры, на что было выложено 25 млн руб. из областного, местного и федерального бюджетов.



В ДК д. Юрятинская в 2019 г. капитально отремонтировали крышу, а в этом сделали ремонт внутренних помещений - обновили танцевальный зал, зрительный зал, библиотеку, фойе. Новая крыша появилась в ДК п. Лойга. В ноябре завершили реконструкцию фасада, крыльца Устьянского центра народного творчества с. Шангалы. Деньги на это выделены по поручению губернатора А. Цыбульского, побывавшего в Центре летом. В УЦНТ провели внутренние ремонтные работы, отремонтировали кровлю.



Также после капремонта открыт ДК ЛПХ в п. Кизема. Здесь отремонтировали зрительный зал, кабинеты, сцену, фойе.



1 декабря открылась обновленная детская библиотека. Деньги на ее капремонт и перепланировку 1 этажа библиотеки выделены по программе комплексного развития сельских территорий.