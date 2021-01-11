Объектов культурного наследия в МО стало больше

В новый список объектов культурного наследия Мурманской области федерального значения попали новые объекты, среди которых деревянная колокольня, Канозерские петроглифы,«Аникеева плита».



Наскальные рисунки расположены на островах Еловый, Горелый, Каменный, скале Одинокая на материке у озера Канозера. Все они объединены под одним названием – Канозерские петроглифы.



Уникальный объект деревянного зодчества в с. Ковда у Белого моря — Колокольня Никольской церкви. Она также будут охраняться государством, хотя среди местных жителей и туристов этот объект давно пользуется повышенным вниманием.



Под охрану государства также взята гранитная плита, расположенная на острове Большой Аникеев. Она называется «Аникеева плита». Ее можно увидеть у острова Рыбачий, где расположена русская таможенная застава.



В настоящий момент в список объектов культурного наследия региона входит 152 объекта, а 19 из них были включены в 2020 г. Все объекты в разной степени известны не только в Мурманской области, но и за ее пределами.