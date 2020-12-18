В Музтеатре Карелии 8 марта будут петь только мужчины

>> Культура >> 05.03.2021

Артисты Музтеатра исполнят на праздничном концерте, посвященном женскому празднику, песни и русские романсы.

Режиссер концерта под названием «Объяснение в любви» А. Осипенко считает, что искренность русского романса идеально подходит для поздравления с любимым праздником. Романтика романса привлечет женщин независимо от их возраста. Интимность, камерность, заключенные в образцах жанра, дают исполнителям возможность достичь контакта с залом. Задушевные беседы со зрительницами будут вести только мужские голоса труппы.

В концерте прозвучат «Очи черные», «Душечка», «Только раз», «Я встретил вас», «Гори, гори, моя звезда», «Коробейники» в исполнении Ч. Кадырова, П. Назарова, Ю. Заряднова, М. Аксенова, А. Ватолкина, В. Мокина, И. Макарова, В. Хавренка, К. Шодиярова, С. Тужика и А. Дьякова. Задача - дать почувствовать зрительницам слова любви, адресованные именно ей.

В концерте примет участие симфонический оркестр театра. Дирижер – В. Кулагин. Вопреки заявке, обойтись без женщин на сцене "мужскому" концерту не удастся, так как 50% оркестра – это дамы.





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