В январские праздничные дни повторится трансляция концерта «Добрые песни о главном»

По случаю перехода на новый формат концертов из-за пандемии присоединиться к трансляции благотворительного концерта успели не все. На Новый год и Рождество жители региона смогут еще раз посмотреть «Добрые песни о главном», пожертвовав тем самым деньги с покупки билета на благотворительность. Эти деньги пойдут на поддержку людей в трудной жизненной ситуации.



В 2020 г. благотворительному проекту «Добрые песни о главном» 10 лет. Тематикой концерта решили сделать хиты 2000-х годов. Участие в концерте приняли 30 самодеятельных артистов. Организатором стал Дворец культуры «Арктика». Приобрести билет на концерт можно с 0.30 1 января, а трансляция состоится на boomstream по 10 января. Смотреть можно в любое время, а видео всегда можно поставить на паузу или перемотать. Цена билета - 500 руб.



Собранные деньги передадут в Российский Красный крест. Перевести деньги также можно через QR-код, который есть на афише концерта.

В прошлом году собранные деньги пошли на оказание медпомощи девочке Варе Журавлевой.