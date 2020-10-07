Конкурс грантов для создателей современного искусства запустят в Мурманской области

Сегодня в Мурманской области запущен конкурс грантов с целью поддержания современного искусства. Соискателем может стать автор от 18 лет, живущий в Заполярье. Претенденты обязаны реализовать в Мурманской области свой проект до конца года. Максимум - 400 тыс. руб., но не больше 70% затрат на проект.



Направлений может быть всего 2: «Актуальное искусство», «Актуальная культура». Проекты должны отражать развитие современного искусства и интеграцию ценностей культуры в современном социокультурном контексте.



Гранты предлагаются для того, чтобы расширить культурное пространство региона, заинтересовать людей в культурном просвещении, привлечения чего-то нового в жизнь людей разного возраста, и особенно молодежи.



Участникам нужно пройти 2 этапа - экспертизу проектов и публичную защиту. Прием заявок продлится до 7 июля. Заявку можно подать на бумаге почтовым отправлением или лично во Дворец культуры им. С. Кирова.



В онлайн-формате также пройдет консультация на тему подготовки проектных документов.