Вологду посетил скульптор А. Кондуров

К 100-летию Почетного гражданина Вологды, художника, члена Российской академии художеств В. Корбакова на территории «Дома Корбакова» будет воздвигнута скульптура по мотивам его работы «Свободный полет над Вологдой».



Заслуженный художник России А. Кондуров представил макет композиции. Он выиграл конкурс творческого союза и получил одобрение семьи Корбакова.



В его работе отражена суть личности В. Корбакова, картина узнаваема, скульптору принадлежит и современное прочтение текста автора. Композиция вызывает радость. Памятник сделают из гранита, нержавеющей стали и бронзы. Для петербуржца А. Кондурова обращение к личности Корбакова не первое. В 2015 г. он установил на могиле художника надгробный памятник.



Идея памятника возникла раньше, чем объявили конкурс на создание макета.



Композиция обойдется в 4 млн руб., но, возможно, и больше, так как цены на стройматериалы постоянно растут. Финансирование откроют с января, и тогда начнется активная фаза строительства. Работа и сейчас идет. Откроют памятник ко дню рождения В. Корбакова – 5 июня 2022 г.



Установка памятника – главная забота оргкомитета по подготовке к мероприятию.