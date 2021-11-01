Самым старым каменным зданием в Мурманске владеют военные

Самое старое в городе каменное здание - не Художественный музей, а склад на ул. Траловой образца 1917 г. Он окружен забором с колючей проволокой, поэтому его мало кто видит. Но могут ли северяне увидеть историческую достопримечательность?



Министерство культуры распоряжаться объектом культурного наследия не может. У него нет на это прав. Законодательством установлены отдельные ограничения по отношению к использованию зданий, но перечень запретов установлен федеральным законом и не подлежит толкованию. Министерство не может определить, обязать собственника использовать какое-либо здание определенным способом. Здание на ул. Траловой принадлежит Минобороны РФ. Если ведомство примет решение создать музей в этом здании, оно может быть переоборудовано.



Иногда Минобороны передает свои объекты, земли, как это было в Териберке при создании природного парка. Есть вероятность, что если попросить ведомство о старом складе, его тоже могут передать городу ввиду его ценности.