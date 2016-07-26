В Архангельске прошла встреча с «арктическим» журналистом и режиссером В. Толкачевым
В Архангельске проходит международный кинофестиваль ARCTIC OPEN. В его рамках смотрят и обсуждают фильмы, и одна из дискуссионных площадок с писателем В. Толкачевым состоялась вчера. На фестивале показали его картину «Вайгач».
Фильмы В. Толкачева рассказывают о проблеме Севера и тундры, традициях жителей. В 1963 г. писатель покорил Эльбрус, после чего взошел и на «литературный» Эльбрус.
В «Точке кипения» прошел показ «Вайгача» и встреча с автором, который рассказал об экспедиции, своей любви к Северу.
Вайгач — это остров НАО на границе Карского и Баренцево морей. Фильм был снят во время СССР, был дерзким, обвинял власти в том, что оленеводы в Арктике живут в ужасных условиях.
Нужно показывать разную Арктику – людей и события.
На сайте ARCTIC ОPEN можно подробно ознакомиться с программой, а на просмотры можно попасть в маске и с QR-кодом, справкой о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР-тестом.
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