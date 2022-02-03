В НАО объявлен конкурс грантов для НКО в сфере культуры
В этом году конкурс приурочили к Году культурного наследия народов, объявленному В. Путиным для популяризации народных традиций, искусства, сохранения культурной самобытности народов, этнических общностей. Победителю достанется 1 млн руб. из окружной казны на реализацию проекта «Народное творчество». Заявку можно подать до 2 марта.
Такие гранты для НКО в области культуры предоставляются каждый год на конкурсной основе. В 2022 г. приоритетным направлением выбрано «Народное творчество». Эта тема в Ненецком округе востребована, так как здесь проживают 70 национальностей.
Цель предоставления гранта - реализация проектов в сфере искусства и культуры, повышение активности, создание удобных условий для развития СОНКО.
Главными критериями оценки в конкурсе проектов будут актуальность, целесообразность, творческий подход, экономическая эффективность, оригинальность, значимость и возможность воплощения.
В 2019 г. победителем конкурса была организация «Возрождение» и ее проект «Арктический бал, Школа светских манер», в 2020 г. – родовая община «Мядекоця» и проект «Упряжка Победы», в прошлом – «Белый лис» и проект «Фестиваль современного искусства «Арктическая волна».
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