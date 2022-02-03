Окружные НКО могут получить до 400 тыс. руб. на развитие межнациональных отношений

Департамент внутренней политики округа объявил конкурс грантов, в котором могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организаций, реализующие проекты развития межнациональных отношений, представляющие интересы малочисленных коренных жителей Севера. Заявки принимают до 3 марта.



Для НКО определены 4 основных направления: развитие межнационального взаимодействия, сохранение самобытности, языков, традиций, культуры народов России, культурная, соцадаптация мигрантов, деятельность в защите прав, интересов малочисленных народов. Максимальный размер гранта – 400 тыс. руб. Победители будут известны в конце марта. Проекты нужно будет реализовать 11 апреля - 31 декабря.



Подать заявку можно в электронном виде на платформе, разработанной для НАО Фондом президентских грантов - нао.гранты.рф. В Департаменте внутренней политики округа можно получить консультации по вопросам подачи заявок (рабочие дни 8:30-17:30, ул. Оленная, 25).



Цель материальной помощи – помочь в реализации значимых для округа проектов, направленных на поддержку малочисленных коренных народов в НАО.