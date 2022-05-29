В Мурманске открылся уличный кинотеатр

В нем можно бесплатно посмотреть кинофильмы, но только это очень неудобно, учитывая, что приходиться сидеть на скамейках, продуваемых всеми ветрами, поливаемых дождями и при довольно холодной погоде.



Уличный кинотеатр открыт в рамках Международного фестиваля «Северный Характер», который проходит в кинотеатре «Мираж Синема» на пр. Ленина, 32. Здесь уже прошел показ фильма «Маленький воин» режиссера И. Ермолова, в главных ролях которого снялись И. Сигалов, М. Лобанова и К. Ларин. Это спортивная комедия, главный герой которой «трудный подросток», не желающий общаться с одноклассниками, заботливый по отношению к маме. Увлекается мальчик редким для России видом спорта - сумо. Эту любовь к сумо привил отец, занимавшийся спортивной журналистикой. Он уехал в Японию, когда парню было 8 лет, и теперь мальчик живет мечтой - поехать на юношеский турнир в Японию, увидеть отца и доказать ему, что он был не прав.



Также в центре города работает «Арктическая кинокухня», объединившая кино, уличное шоу, гастрономию. Автором фестиваля стала руководитель «Гастрономической карты России» Е. Шаповалова. Вчера состоялось представление «Арктическая кухня - в кино!».