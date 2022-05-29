В Мурманске открылся уличный кинотеатр

Мурманская область >> Культура >> 29.05.2022

В нем можно бесплатно посмотреть кинофильмы, но только это очень неудобно, учитывая, что приходиться сидеть на скамейках, продуваемых всеми ветрами, поливаемых дождями и при довольно холодной погоде.

Уличный кинотеатр открыт в рамках Международного фестиваля «Северный Характер», который проходит в кинотеатре «Мираж Синема» на пр. Ленина, 32. Здесь уже прошел показ фильма «Маленький воин» режиссера И. Ермолова, в главных ролях которого снялись И. Сигалов, М. Лобанова и К. Ларин. Это спортивная комедия, главный герой которой «трудный подросток», не желающий общаться с одноклассниками, заботливый по отношению к маме. Увлекается мальчик редким для России видом спорта - сумо. Эту любовь к сумо привил отец, занимавшийся спортивной журналистикой. Он уехал в Японию, когда парню было 8 лет, и теперь мальчик живет мечтой - поехать на юношеский турнир в Японию, увидеть отца и доказать ему, что он был не прав.

Также в центре города работает «Арктическая кинокухня», объединившая кино, уличное шоу, гастрономию. Автором фестиваля стала руководитель «Гастрономической карты России» Е. Шаповалова. Вчера состоялось представление «Арктическая кухня - в кино!».





Рекомендуем по теме:

Кинотеатр "Рублион Синема" ушел из ТРЦ "Парма"

В Архангельске завершился кинофестиваль Arctic Open

На кинофестивале "Северный характер" норвежский NRK покажет фильм 1986 г. о Мурманске

В Мурманске состоялся заплыв "моржей" на 102 м

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

В Архангельске идут съемки художественного фильма


На создание пространств для молодежи «СОПКИ.SPORT» в Мурманской области направят 50 млн руб.

Кормившую пациентов Эжвинской больницы компанию признали недобросовестным поставщиком

В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Вологду включили в список национальных маршрутов РФ

В Петрозаводске проходят спектакли Театра им. Вахтангова

Жительница Коми взыскала с больницы 700 тыс. руб. после смерти сожителя

Власти НАО требуют провести повторную очистку водных объектов в месте разлива нефтепродуктов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета