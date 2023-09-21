Дом вологодского масла начал работу в Вологде

Создание Музея вологодского масла началось в 2020 г., хотя сама идея возникла еще 15 лет назад. Теперь он готов, и впервые открыл свои двери по адресу ул. Октябрьская, 11.



Музей создан в рамках проекта, призванного популяризировать давний узнаваемый бренд Вологодчины - сливочное масло, известное далеко за пределами региона.



Музеи масла есть в Молочном, Семенкове, но с точки зрения туриста добираться туда многие просто не имеют желания. Вологда в этом плане более доступна.



В Доме масла 5 залов, экспозиции которых рассказывают об его изготовлении, технологической эволюции, видах и вкусах. Есть панно «История масла» с встроенной механикой, есть корова, которую можно доить, есть возможность самому примерить образ маслодела и придумать свой вид масла.



По экспозиции проводятся групповые экскурсии.



Экспозиция музея будет обновляться. В частности, обсуждается вопрос создания зала фальсификатов вологодского масла, поскольку в 90-х годах прошлого века подделок было настолько много, что их можно было найти даже за границей.



