В Вологде продолжатся бесплатные экскурсии проекта «Вологда строится»

Для горожан снова открыли запись на экскурсии. Можно будет бесплатно увидеть и услышать историю и интересные факты о Доме Дяди Гиляя, «ВологдаАрене», галерее «Красный мост», библиотеке ЛиС, Центре ремесел, Доме вологодского масла.



Сегодня в 17:00 пройдет экскурсия в Дом Дяди Гиляя на ул. Чернышевского, 15. Часом ранее состоится экскурсия на «ВологдаАрену» на ул. Поэта Романова, 1. В 16:00 5 марта запланирована экскурсия в галерею современных искусств по ул. Набережная 6 Армии, 143. В 11:00 можно посетить Центр ремесел и Дом масла. В 13:00 6 марта гостей ждет бесплатное посещение библиотеки ЛиС на ул. Трактористов, 5.



Из условий участия в бесплатных экскурсиях нужно отметить предварительную регистрацию на конкретное мероприятие и возраст участников от 18 лет. Второе условие вызывает вопросы, потому что многие ходят на экскурсии с детьми.



В рамках проекта «Вологда строится» проведут 20 экскурсий. Вологжан детально познакомят с новыми объектами спорта, культуры, образования, открытыми относительно недавно в рамках нацпроектов, региональных, федеральных программ с участием инвесторов. Вологда развивается именно благодаря проектам по образованию, культуре, демографии, экологии, безопасным качественным дорогам.