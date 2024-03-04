В Вологде продолжатся бесплатные экскурсии проекта «Вологда строится»

Вологодская область >> Культура >> 04.03.2024

Для горожан снова открыли запись на экскурсии. Можно будет бесплатно увидеть и услышать историю и интересные факты о Доме Дяди Гиляя, «ВологдаАрене», галерее «Красный мост», библиотеке ЛиС, Центре ремесел, Доме вологодского масла.

Сегодня в 17:00 пройдет экскурсия в Дом Дяди Гиляя на ул. Чернышевского, 15. Часом ранее состоится экскурсия на «ВологдаАрену» на ул. Поэта Романова, 1. В 16:00 5 марта запланирована экскурсия в галерею современных искусств по ул. Набережная 6 Армии, 143. В 11:00 можно посетить Центр ремесел и Дом масла. В 13:00 6 марта гостей ждет бесплатное посещение библиотеки ЛиС на ул. Трактористов, 5.

Из условий участия в бесплатных экскурсиях нужно отметить предварительную регистрацию на конкретное мероприятие и возраст участников от 18 лет. Второе условие вызывает вопросы, потому что многие ходят на экскурсии с детьми.

В рамках проекта «Вологда строится» проведут 20 экскурсий. Вологжан детально познакомят с новыми объектами спорта, культуры, образования, открытыми относительно недавно в рамках нацпроектов, региональных, федеральных программ с участием инвесторов. Вологда развивается именно благодаря проектам по образованию, культуре, демографии, экологии, безопасным качественным дорогам.





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