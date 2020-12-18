В НАО состоялся благотворительный концерт «Добрые песни о главном»

Проекту «Добрые песни о главном» 11 лет. Каждый год он проводится на разную тему. В этом году была воплощена идея «Сделано в СССР», а зрители окунулись в атмосферу 70–80 годов 20 века.



Концерт показывали 2 дня на сцене ДК «Арктика». Здесь не было профессиональных артистов. В номерах звучали песни «Синяя вечность» в исполнении Ю. Адаменко, «Зеленоглазое такси» в дуэте К. Ясинской и И. Кычина, «Хуторянка» в исполнении Н. Пальневой, С. Хозяиновой, С. Третьяковой. Музыкальным руководителем «Добрых песен о главном» стала К. Ясинская, режиссером – К. Малышева.



В 2020 г. из-за ограничений концерт провели онлайн. В этот раз удалось провести с заполняемостью зала на 30%. «Добрые песни о главном» можно посмотреть в записи на сайте учреждения в январе.



В 2021 г. проекту ДК «Арктика» и «Красного креста» удалось собрать 350 тыс. руб. Их направят детям в трудной жизненной ситуации. За 11 лет проекта собрано 4 млн руб.