Активные жители Соломенного убедили вернуть им пакетный сбор мусора

Республика Карелия >> Экология >> 22.05.2021

В одном из отдаленных районов Петрозаводска активисты инициировали собрание и убедили власти, регоператора убрать новые контейнеры для мусора, расставленные у дорог.

В Соломенном прошло собрание представителей регоператора по обращению с ТКО «Автоспецтранс», администрации Петрозаводска. Причина – контейнеры вдоль дороги. Жителей не устраивает общая площадка для мусора, с которой «Автоспецтранс» вывозит отходы вместо пакетного сбора у каждого дома.

Новые контейнеры у дороги привлекают проезжающих, поэтому все едущие на машинах дачники выбрасывают мусор здесь, а платить за это должны местные жители.

На выбор площадки контейнеров повлияла особенность застройки Громовской стороны, где узкие проезды, нет разворотных площадок, нечищеные дороги зимой. Согласно СанПиН, расстояние от дома до мусорного контейнера не может быть до 100 м, а некоторым приходится идти 820 м.

Поступают жалобы от жителей Соломенного на плохую уборку микрорайона, в том числе на вывоз мусора, содержание дорог, тротуаров.
Было решено убрать контейнерную площадку, а с июня снова запустить пакетный сбор отходов.





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