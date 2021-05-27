Архангельский мусорный комплекс за первую неделю работы переработал 10 тонн отходов

Мусоросортировочный комплекс, принадлежащий частной компании, начал работу на территории Спецавтохозяйства в середине мая. Его основная задача – распределение раздельно накопленных отходов. Линия рассчитана на обработку до 30 тысяч тонн мусора за год. Комплекс выделяет до 15 фракций, - ПЭТ-тара, стекло, алюминий, картон, бумага, полипропилен, которые впоследствии прессуются и вывозятся на перерабатывающие предприятия. По мере увеличения числа контейнеров для отходов компания планирует наращивать мощность и скорость сортировки, организовав работу в две смены и достигнув производительности в 50 тонн мусора в сутки, сообщил исполнительный директор комплекса Сергей Литвинов.



Сейчас предприятие принимает отходы из синих контейнеров, которые были в марте установлены в Архангельске. Для того чтобы обеспечить сырьем выход на проектную мощность, мусоросортировочный комплекс совместно с ООО «ЭкоИнтегратор» планирует установить дополнительные контейнеры в Северодвинске, Архангельске и Новодвинске. За лето во всей агломерации должны появиться свыше 2000 контейнеров.



Архангельский мусоросортировочный комплекс является частной инициативой, стоимость его услуг не включена в тарифы на вывоз и переработку отходов. Отсортированный мусор компания реализует самостоятельно, перерабатывать удается до 90% принимаемых отходов.