В Усинске открылся первый экоцентр
В Усинске начал работу экологический центр. Контейнеры для приема пластика, макулатуры и металла установили на территории базы ОРС, напротив "Гулливера". Любой житель города может привезти сюда разделенный мусор в любое время. Его спрессуют и направят для переработки.
Организаторы экоцентра провели экскурсию по новому пункту, показали его оборудование, рассказали, как обрабатывают мусор, поступающий на пункт.
Но не все усинцы настроены оптимистично по поводу этого пилотного проекта, потому что он один на весь город, и никто не будет везти сюда раздельный мусор на своей машине или на общественном транспорте.
Инициатор Экоцентра развенчал миф о том, что это вторсырье отправят на полигон. Он рассказал, что в этом случае не имело бы смысла тратиться на оборудование. Чтобы убедиться в обратном, любой желающий может прийти на день открытых дверей, где им ответят на все вопросы, развеют заблуждения.
Напомним, что в городе батарейки принимают в "Доме быта", магазине бытовой техники, библиотеке.
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