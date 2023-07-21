Ученые призывают не уничтожать чаек Териберки из-за птичьего гриппа

Мурманская область >> Экология >> 21.07.2023

Сотрудники Мурманского морского биоинститута призывают не убивать чаек в Териберке, где введен карантин из-за птичьего гриппа.
Представитель лаборатории орнитологии ММБИ РАН Ю. Горяев считает, что обычная для птиц болезнь циркулирует только внутри популяции, как грипп у людей. Некоторые чайки умирают, но для человека болезнь безопасна, потому что на него перекинуться не может. Птичий грипп есть всегда в больших или меньших проявлениях, поэтому не стоит из-за своей безграмотности и незнания темы впадать в истерику, как делают многие.

Птицы от своего гриппа погибают не все, смертность зависит от плотности популяции. В Териберке не массовый падеж чаек, а лишь небольшая вспышка.

Даже вероятность того, что чайки Териберки заразят мурманских крайне мала, потому что нужно, чтобы чайка Мурманска прилетела в Териберку, наклевалась умерших чаек и вернулась обратно в Мурманск. Это слишком большое расстояние, на которое чайки не летают.
Напомним, что 6 июля на некоторых территориях Кольского района введен карантин из-за птичьего гриппа, в частности на берегу губы Ура Баренцева моря, в устье р. Ура.

19 июля введен карантин в Териберке.

Ограничений на въезд/выезд в Териберку нет, есть ограничение только на посещение эпизоотического очага.





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Ученые призывают не уничтожать чаек Териберки из-за птичьего гриппа

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