В Поморье появятся 2 экологические тропы в Куртяево и Сольвычегодском заказнике

Архангельская область >> Экология >> 09.09.2023

На межрегиональной конференции «ООПТ: законодательство, обмен опытом, развитие» глава Министерства природных ресурсов Архангельской области И. Мураев сообщил, что в регионе планируют расширить список экотроп.

Стоит задача — развить в Архангельской области туризм в том числе на особо охраняемых природных территориях. Речь идет об увеличении количества экотроп в наиболее интересных локациях с точки зрения туризма. Идет подготовительная работа, готовится концепция, переформатируется функционал центра природопользования, охраны окружающей среды.

Создавая экотропы на ООПТ надо соблюсти баланс безопасности туристов, природного богатства, антропогенной нагрузки на заповедные зоны. Такой концепции придерживаются не только в АО, но и в Карелии, Смоленской, Нижегородской, Мурманской областях.

При разработке экотроп в заповедниках специалисты учитывают особенности процесса: краеведческие, научные, опыт других регионов.
В планах властей АО — заложить в бюджет на следующий год деньги на обустройство экологических троп: в Сольвычегодском заказнике и Куртяево.





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