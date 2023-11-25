Вологда стала лидером РФ по качеству экосреды

Вологодская область >> Экология >> 25.11.2023

Городу вручили диплом премии Финуниверситета в категории «Лидер по качеству экосреды». Награждение прошло на Международном форуме Финансового университета.

Заммэра Вологды С. Пахнина получая награду отметила труд большой команды специалистов, работающих на результат. Высокой оценки удалось добиться благодаря стратегии развития "ЭкоВологда", направленной на создание экономики закрытого цикла, экопространства с принципами развития. В план входят 30 проектов, и каждый призван добиться своей цели в разных направлениях: бизнесе, общественных организациях, НКО, жизни горожан.

Реализуют стратегию 50 тыс. вологжан, 150 компаний. Присоединились к экостандарту и 3 самых больших предприятия Вологды. Для реализации проектов привлекают деньги из федерального, городского бюджетов.

Идет рекультивация мусорной свалки на ул. Мудрова, за 2 года привлечено 850 млн руб. грантов, инвестиции бизнеса.

Среди других лидеров страны по уровню экосреды можно назвать Грозный, Владимир, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владикавказ, Махачкалу.

Эксперты Финуниверситета отметили высокую доступность культурных ценностей, качественного образования Вологды, работу горвластей в развитии соцсреды, условия для бизнеса.

Финуниверситет назвал топ городов по качеству жизни, и Вологда заняло в нем 13-ю строчку.





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