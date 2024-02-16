В Коми начала работу Малая экологическая академия

Республика Коми >> Экология >> 16.02.2024

Проект "МалаяЭкоАкадемия" нацелен на популяризацию в Коми естественных наук, на известность достижений ученых республики, научного центра.

В РК научном центре имеются современные лаборатории с новым оборудованием, ученые могут показать, как они работают, для чего используются. Часть приборов помогают мониторить окружающую среду.

Участникам проекта продемонстрируют работу ученых, научных институтов, лабораторий, условия создания открытий передовой науки. Ученым можно задавать вопросы, погружаться в исследовательскую среду, принимать участие в общении исследователей. Так участники смогут осознать возможности для самореализации.

Весь год в рамках проекта будут проводиться серии эколого-просветительских уроков, тренингов, экскурсий, можно будет принять участие в научно-практической конференции РК "Вавиловские чтения". Учителя со школьниками побывают в научных институтах, лабораториях и, музеях ФИЦ РК НЦ УрО РАН, "Центре по ООПТ", выедут в заказник "Белый".

Участники и наставники подготовят видеоматериал и снимки, задания по охране природы, ООПТ. Они станут базой при создании интерактивного методического пособия "Заповедный ЭкоБук".

Справка. "МалаяЭкоАкадемия" – профориентационный и просветительский проект НЦ Коми Уральского отделения РАН и ГБУ "Центр по ООПТ".





Рекомендуем по теме:

Карельские ученые с китайскими коллегами будут бороться в пластиком в водоемах

В. Уйба собирается укреплять отношения с учеными республики

В Коми подвели итоги деятельности республиканского научного центра

Вологодский университет проведет день открытых дверей

Ученые Коми налаживают связи с коллегами из Великобритании

Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях


В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»

В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната

Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля

В Архангельске изменят схему движения транспорта

На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета