В Коми начала работу Малая экологическая академия

Проект "МалаяЭкоАкадемия" нацелен на популяризацию в Коми естественных наук, на известность достижений ученых республики, научного центра.



В РК научном центре имеются современные лаборатории с новым оборудованием, ученые могут показать, как они работают, для чего используются. Часть приборов помогают мониторить окружающую среду.



Участникам проекта продемонстрируют работу ученых, научных институтов, лабораторий, условия создания открытий передовой науки. Ученым можно задавать вопросы, погружаться в исследовательскую среду, принимать участие в общении исследователей. Так участники смогут осознать возможности для самореализации.



Весь год в рамках проекта будут проводиться серии эколого-просветительских уроков, тренингов, экскурсий, можно будет принять участие в научно-практической конференции РК "Вавиловские чтения". Учителя со школьниками побывают в научных институтах, лабораториях и, музеях ФИЦ РК НЦ УрО РАН, "Центре по ООПТ", выедут в заказник "Белый".



Участники и наставники подготовят видеоматериал и снимки, задания по охране природы, ООПТ. Они станут базой при создании интерактивного методического пособия "Заповедный ЭкоБук".



Справка. "МалаяЭкоАкадемия" – профориентационный и просветительский проект НЦ Коми Уральского отделения РАН и ГБУ "Центр по ООПТ".