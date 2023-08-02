Вологодская область оказалась не самой доступной по доступности бензина

Эксперты составили рейтинг регионов страны по доступности бензина на основе объема топлива АИ-92, который человек может купить на зарплату. Имеется ввиду средняя зарплата по региону.



Цена бензина в первом полугодии на 2,5% выросла по сравнению с декабрьскими показателями 2022 г. На АЗС АИ-92 продают за 48,37 руб. за 1 литр. Рост цен отмечен во всех регионах.



Лидер рейтинга - Ямало-Ненецкий АО, где жители могут купить 2581 л бензина на зарплату. Также в топе Москва с Чукоткой. В основном в первую десятку попали дальневосточные и северные регионы, где высокие зарплаты были и есть всегда (НАО, Сахалин, ХМАО).



Мало что в плане покупки бензина могут себе позволить в южных регионах - Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии. Доходы здесь самые низкие в стране, а минимальная цена бензина в Челябинской области - около 44,90 руб.



Вологодчина находится в этом рейтинге на 34-м месте. На среднемесячную зарплату здесь можно купить всего 970 л бензина. Цена АИ-92 в июне - 48,85 руб. (за 6 месяцев +2,4%).