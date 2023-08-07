Цены на квартиры в Мурманской области выросли за год на 10%



Сегодня цена 1 кв. м жилья - минимум 85 тыс. руб. и это на вторичном рынке, где квартиры не первой свежести. Во втором квартале стоимость квартир выросла на 10,4% по сравнению с ценой годичной давности. Рост составил около 5%, о чем свидетельствуют материалы Мурманскстата.



В регионе средняя цена квадрата жилья 85508 руб., а конкретно в Мурманске - 88369 руб. В устаревших типовых квартирах квадратный метр обойдется в 87128 руб., улучшенной планировки - 93901 руб.



Нужно отметить, что в Мурманске, и особенно в области современных многоэтажек почти нет. Строительство многоквартирных домов ведется по давно устаревшим проектам, по которым строили дома еще в Советском Союзе. Это квартиры маленькие, с неэкономичным распределение площадей. Они давно не отвечают современным стандартам, и не стоит таких денег, которые за них просят. В Мурманске до сих люди живут в деревянных домах образца середины прошлого века, поэтому неудивительно, что в городе не хотят строить ничего современного, потому что контраст будет ужасающим.



Напомним, что годовая цена страхового полиса на жилье в июне составила 8751 руб.



