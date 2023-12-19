В Мурманской области выдали первые 4 арктических ипотеки

Квартиры в ипотеку расположены в моногородах Кировск, Заполярный, Мончегорск.



Реализация проектов улучшения качества жизни всегда стоит на первом месте. Документы на регистрацию были отправлены с применением информационных технологий взаимодействия с кредитором. Учетные и регистрационные процессы теперь можно провести всего за один рабочий день. Это существенно упростило и ускорило процесс оформления ипотеки. Об этом рассказала Э. Кукунова, и. о. главы Управления Росреестра МО.



Оформлять сделки Арктической ипотеки начали всего неделю назад. В Мурманской области жилье на вторичном рынке можно купить только в селах и моногородах, где новостроек нет. Пользуются предложением обладатели Арктического гектара, молодые семьи, специалисты редких специальностей, приехавшие на север. Можно взять ипотеку на 6 млн руб. со ставкой 2% и первоначальным взносом всего 20%. Изначально эта программа действовала только на Дальнем Востоке, поэтому для приспособления ее под Арктику, понадобилось внесение изменений.