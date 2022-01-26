2 школы в Архангельске перешли на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

До конца января дома придется учиться школьникам 48-й школы и 3-й гимназии. В гимназии учеников перевели на дистанционное обучение до конца этого месяца, в школе — до конца этой недели.



Директор гимназии Е. Калинина рассказала, что в 15 из 42 классов дети болеют коронавирусом. Всего в заведении 1135 учеников, и 410 из них являются заболевшими и контактными, а это 36%.



Согласно ст. 16 и 28 закона об образовании, можно на неделю организовать дистанционное обучение. Решение согласовано и департаментом образования. В 15 классах уже есть больные, те, кто пока не заболел, могут болеть бессимптомно. Есть и заболевшие учителя, другие работники. Взрослые привиты, некоторые ревакцинированы, но повторно заболевшие есть. Директора школ несут уголовную ответственность, если заболевших будет много, поэтому нужно своевременно принимать меры.



В школе издан приказ о переходе на удаленку по причине распространения ОРВИ, коронавируса. Заболеваемость - 24%.

Накануне в области выявили рекордное число заболевших за сутки — 955 человек.