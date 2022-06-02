В Мурманске отремонтируют школы и детские сады

Во время летних каникул в образовательных учреждениях кипит работа. До 1 сентября нужно привести в порядок школы, гимназии, лицеи, детские сады. В некоторых достаточно подкрасить потолки, сделать «косметику», но есть и такие, где со времен СССР не дали ремонт.



Фасады обновят в школах № 16, 4, 27 и 28, гимназии № 3, лицее № 2, политехническом лицее, прогимназиия № 40, детсадах № 57, 26, 46, 76, 41, 79, 105, 89, 109, 119. Из бюджета на них выделено 23 млн руб. Капремонт фасада, замену оконных блоков сделают в школе № 26.



В 21 учреждении выполнят косметический ремонт. Работы пройдут в школах № 31, 11 и 57, международном лицее, гимназии №7, политехническом лицее, садиках № 15, 2, 18, 73, 45, 82, 101, 93, 112, 127, 120, 128, 138 и 136. На ремонт выделено 52,5 млн руб. Капитально отремонтируют крышу в гимназии № 3.



Заменят или отремонтируют освещение, электроснабжение в 29 учреждениях. Электрику заменят в школах № 49, 13, 21, 18, 23, 33, 27, 34, 53, 37 и 57, гимназиях № 9, 51 и 1, академическом лицее, детсадах № 14, 7, 32, 50, 45, 58, 74, 72, 76, 90, 89, 125, 151, 139. На это выделят 12 млн руб.



Вентиляцию сделают в школах № 44, 22, 41, 27, гимназиях № 3 и 1. Отремонтируют систему водоснабжения в академическом лицее. Крыльца заменят в школах № 38 и 34, детсаду № 76. Навесы появятся у детских садов № 118 и 32.



Продолжится модернизация спортплощадок. Резиновое покрытие заменят на спортплощадках школы № 11 и гимназии № 9. В гимназии также проложат беговые дорожки. Ремонт освещения сделают на спортплощадке кадетской школы, а у школы № 31 сделают футбольное поле.