Образовательные организации НАО готовы к учебному году

На совещании губернатора НАО Ю. Бездудного глава Депобразования, спорта, культуры А. Пустовалов уверил, что все школы готовы к 1 сентября.



В округе работала комиссия по подготовке школ к началу учебного года. В ее составе были представители учреждений образования, Депобразования, ГУ МЧС. Комиссия работала с 2 августа, а положительные заключения получили 100% образовательных учреждений НАО - 56.



Комиссия проконтролировала выполненных ремонтных работ, степень готовности школ к работе. Проведена проверка требований по выполнению мероприятий по безопасности, соблюдение саннорм, требований защиты от криминальных угроз, антитеррористических угроз.



Проведена установка фасада детсада «Гнездышко», ремонт пищеблока школы №5, кабинетов Детской школы искусств. Создана пришкольная физкультурная площадка в Харуте. В садике «Солнышко» заменили теплосети, в школе №1 закончили капремонт.



Губернатор посетил школу № 1 с проверкой окончания ремонта. Родители детей провели генеральную уборку в школе, расставили мебель и теперь она готова принимать учеников.



Стартовала доставка детей из далеких сел к месту учебы. 27 августа - 9 сентября объявлена беспилотная зона, поэтому график сдвинулся. Работа с авиаотрядом идет оперативно. С опозданием, но детей доставят к месту учебы.















