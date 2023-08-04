Образовательные организации НАО готовы к учебному году

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 30.08.2023

На совещании губернатора НАО Ю. Бездудного глава Депобразования, спорта, культуры А. Пустовалов уверил, что все школы готовы к 1 сентября.

В округе работала комиссия по подготовке школ к началу учебного года. В ее составе были представители учреждений образования, Депобразования, ГУ МЧС. Комиссия работала с 2 августа, а положительные заключения получили 100% образовательных учреждений НАО - 56.

Комиссия проконтролировала выполненных ремонтных работ, степень готовности школ к работе. Проведена проверка требований по выполнению мероприятий по безопасности, соблюдение саннорм, требований защиты от криминальных угроз, антитеррористических угроз.

Проведена установка фасада детсада «Гнездышко», ремонт пищеблока школы №5, кабинетов Детской школы искусств. Создана пришкольная физкультурная площадка в Харуте. В садике «Солнышко» заменили теплосети, в школе №1 закончили капремонт.

Губернатор посетил школу № 1 с проверкой окончания ремонта. Родители детей провели генеральную уборку в школе, расставили мебель и теперь она готова принимать учеников.

Стартовала доставка детей из далеких сел к месту учебы. 27 августа - 9 сентября объявлена беспилотная зона, поэтому график сдвинулся. Работа с авиаотрядом идет оперативно. С опозданием, но детей доставят к месту учебы.











Рекомендуем по теме:

В НАО подвели итоги регионального этапа конкурса «Профессионал года»

На ремонт соцобъектов Заполярья выделен 1 млрд руб.

В 6 школах и 3 детсадах Вологды проводятся капремонты

5 школ на севере Карелии ждет реконструкция

В Нарьян-Маре собрались руководители образовательных учреждений округа

430 млн руб. на подготовку Коми к учебному году


Вологодская область оказалась не самой доступной по доступности бензина

Цены на квартиры в Мурманской области выросли за год на 10%

В Коми прибавку к пенсии обещают 80 тыс. пенсионерам

В Сортавале впервые за 7 лет построят новый дом

До 1 октября жители Вологды смогут изменить форму получения льгот

НАО в третий раз присоединится к проекту «Чистая Арктика»

Инноваторы из НАО могут поучаствовать в федеральном конкурсе «УМНИК»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета