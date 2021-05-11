В НАО подвели итоги регионального этапа конкурса «Профессионал года»

В окружном этапе конкурса «Профессионал года» приняли участие 36 учителей НАО. Победители были объявлены накануне в Ненецком центре развития образования. Все они представят НАО на всероссийских этапах конкурса педагогического мастерства.



Целую неделю участники проходили испытания, демонстрировали педагогический опыт, навыки.



В категории «Замруководителя образовательной организации» победителя не оказалось, а второе место заняла А. Рудик, замзаведующего по методической работе детсада «Солнышко», 3-е – Е. Верещагиной, замдиректора по учебно-воспитательной работе нарьян-марской Детской школы искусств.



«Мастером года» выбрали Е. Протопопову, преподавателя Нарьян-Марского колледжа им. И. Выучейского, «педагогом-психологом» - Ц. Чанаеву из Ненецкого центра развития образования. «Воспитать человека» - номинация, в которой победила Н. Михайлова, учитель математики и информатики школы № 4. «Учителем-дефектологом» стала Т. Богданова из Ненецкого центра развития образования, а «Сердце отдала детям» О. Мартемьянова из Детской школы искусств.



Впервые была представлена номинация «Педагог-наставник» победителем, в которой лучшей стала С. Хорошавина, учительница начальных классов в школе № 4.

