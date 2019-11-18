Парламентарии приняли бюджет Вологодской области

Вологодская область >> Финансы >> 10.12.2020

На 54-й сессии Заксбрания области во втором чтении принят закон о бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.

В 2021 г. доходы облбюджета составят 87,8 млрд руб., расходы - 94,3 млрд руб. Сохранят соцнаправленность бюджета. На образование выделено 20 млрд руб. На них построят 4 детсада (2 в Вологде, 2 в Череповце). Продолжится строительство школы в микрорайоне «Южный».

По программе развития здравоохранения в медучреждения направят 14,3 млрд руб., на которые сделают капремонт в ЦБ Никольска, построят 5 ФАП, 2 врачебные амбулаторий в районах. Начнется разработка проектов для новых поликлиник в Череповце, Верховажье и Вологде.

На соцподдержку вологжан направят 20,2 млрд руб., на развитие дорожной сети - 16 млрд руб., на поддержку АПК - 2,6 млрд руб. На физкультуру и спорт выделят 1,2 млрд руб. Часть этих денег пойдет на строительство стадиона "Витязь".

Но это может быть не окончательный вариант бюджета. Не исключена возможность внесения поправок в бюджет, например, на дополнительную поддержку сельского хозяйства.





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