В бюджет НАО включен ряд дополнительных расходов по социально значимым направлениям

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 03.07.2021

Среди этих соцрасходов средства на повышенную субсидию сельхозтоваропроизводителям молока, на реализацию местных инициатив, обустройство мест ТКО в селах, текущий ремонт, капремонт учреждений здравоохранения, образования и культуры. Помимо дополнительных выделяют деньги на обеспечение расходов по питанию студентов горячими блюдами, пассажирские перевозки, подготовку к осенне-зимнему периоду.

В НАО приняты поправки в окружной бюджет на 2021 г. Доходы увеличиваются на 2 млрд руб. до 24,4 млрд руб. за счет поступления денег в рамках соглашений по проекту «Харьягинское месторождение». Поступление средств связано с ростом цен на нефть Urals, ростом курса доллара. В доход бюджета включаются поступления из федеральной казны.

Расходы бюджета увеличиваются на 1,9 млрд руб. до 26,9 млрд руб., а дефицит бюджета уменьшается на 49,9 млн руб.

Расходы увеличились по всем органам власти НАО. 1,4 млрд руб. выделят Департаменту строительства на строительство II отрезка дороги Нарьян-Мар – Усинск. На подготовку к осени-зиме выделят 16,7 млн руб. 25,2 млн руб. предусмотрены для Заполярного района на места накопления ТКО в Карском, Пустозерском, Омском, Каратайском, Тиманском сельсоветах.





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