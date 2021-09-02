В районах Коми снизилась зарплата у работников дошкольного образования

Комистат опубликовал статистику зарплат педагогических работников в дошкольных организациях за январь-июнь. Средний размер определяется суммированием данных и делением полученной цифры на число сотрудников. При этом учитываются зарплаты подчиненных, руководителей и т. д.



Зарплата педработников в учреждениях дошкольного образования - 45418 руб., и это +9% по сравнению с прошлогодним показателем. Но зарплаты в городах и районах очень отличаются. В Инте, Усинске получат в 2 раза больше, чем в Усть-Вымском районе.



Зарплаты выросли в 18 муниципалитетах Коми из 20. Снижение также есть в Княжпогостском (-6,3%), Прилузском (-1,6%) районах, а в Троицко-Печорском зарплата увеличилась на 15 руб. (это самый "смешной" показатель, который можно приравнять к нулю).



Наибольший рост заработной платы в Удорском (+28%), Усть-Цилемском (+26%), Усть-Куломском (+24%) районах. В денежном выражении прибавка в Инте составила 12,2 тыс. руб., Усть-Цилемском районе - 11,7 тыс. руб. и Удорском районе - 11,6 тыс. руб.