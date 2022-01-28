Федеральные средства на закупку автобусов начнут поступать на Вологодчину в апреле

Вологодская область >> Финансы >> 28.01.2022

Деньги из федеральной казны на строительство 2-х инфраструктурных объектов, закупку автобусов поступят на Вологодчину по соглашению с Минфином РФ. Это 1,9 млрд руб. на реализацию 4-х проектов. Деньги направят на дорожное строительство, возведение объекта образования, покупку автобусов для Череповца и Вологды. Поступление первой части денег ожидается 1 апреля.

«Инфраструктурное меню» разработали по поручению В. Путина для ускорения процесса развития регионов. Принять участие в отборе проектов могли субъекты с устойчивым бюджетом, минимальным госдолгом. Заявку Вологодчины губернатор О. Кувшинников защищал на заседании комиссии по региональному развитию, и согласно ей, льготные кредиты можно будет выдавать под 3% на 15 лет.

Благодаря финподдержке стартует возведение школы на ул. С. Преминина в Вологде на 1224 человека. В Череповце продолжат строить Шекснинский пр. от ул. Рыбинская до Южного шоссе.

Средства поступят 3-я траншами в 2022 г., а в 2023 г. льготное кредитование продолжат по новому соглашению. За 2 года сумма поддержки составит 4,2 млрд руб. Это будет стимулом для развития города, будут созданы рабочие места.





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