В Коми на полгода продлят выплаты медикам за борьбу с ковидом

Ковидные доплаты перечислят до конца июня, но пока документ не принят.



Минздрав Коми разместил проект постановления правительства, вносящий изменения в нормативный акт о допвыплатах медицинским работникам, оказывающим помощь коронавирусным больным.



Правительство России продлило действие постановления о соцподдержке медработников до конца года. Оно запланировано выделить 128,5 млрд руб. на доплаты в первом полугодии, двойные выплаты за новогодние праздники.



На доплату могут рассчитывать работники госучреждений здравоохранения, оказывающие медпомощь, обеспечивающие оказание скорой помощи, работники бюро, проводящие судебно-медицинские исследования, контактирующие с больными пациентами. Порядок и размеры предоставления выплат такие же, как раньше.



Обсуждение проекта постановления завершат 2 марта.



В 2021 г. надзорные органы уделили внимание соблюдению соцправ граждан. Прокуроры Ухты, Сыктывкара, Вуктыла, Воркуты, Удорского района обнаружили нарушения при начислении выплат медработникам. 130 работников получили выплаты на 2,8 млн руб.