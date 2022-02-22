В Коми на полгода продлят выплаты медикам за борьбу с ковидом
Ковидные доплаты перечислят до конца июня, но пока документ не принят.
Минздрав Коми разместил проект постановления правительства, вносящий изменения в нормативный акт о допвыплатах медицинским работникам, оказывающим помощь коронавирусным больным.
Правительство России продлило действие постановления о соцподдержке медработников до конца года. Оно запланировано выделить 128,5 млрд руб. на доплаты в первом полугодии, двойные выплаты за новогодние праздники.
На доплату могут рассчитывать работники госучреждений здравоохранения, оказывающие медпомощь, обеспечивающие оказание скорой помощи, работники бюро, проводящие судебно-медицинские исследования, контактирующие с больными пациентами. Порядок и размеры предоставления выплат такие же, как раньше.
Обсуждение проекта постановления завершат 2 марта.
В 2021 г. надзорные органы уделили внимание соблюдению соцправ граждан. Прокуроры Ухты, Сыктывкара, Вуктыла, Воркуты, Удорского района обнаружили нарушения при начислении выплат медработникам. 130 работников получили выплаты на 2,8 млн руб.
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