Ветеранов в Заполярье освободят от коммунальных платежей с мая 2022 г.
Ветеранам ВОв, всем приравненным к ним единовременно выплатят 15 тыс. руб. Также получат 15. тыс. руб. труженики тыла.
Также эту категорию граждан полностью освободят от платы за ЖКХ услуги с мая. Об этом рассказал губернатор А. Чибис в ходе совещания в правительстве региона.
В Минтруда и соцразвития сообщили, что всего выплаты получат 1366 человек, в том числе 676 тружеников тыла, а также 61 участник-инвалид войны, 85 жителей блокадного Ленинграда и 239 несовершеннолетних узников концлагерей с 305 членами их семей.
Все выплаты постараются сделать до 9 мая, и для их получения не нужно будет оформлять никаких заявок. Деньги поступят автоматически на карты.
Ветераны рады любой помощи, особенно материальной, учитывая, что пенсии у них не такие большие, а расходы на поддержание здоровья с каждым годом становятся все больше.
Скептики считают, что очередные выплаты и льготы призваны замылить глаза ветеранам, которые не понимают, что происходит между Россией и Украиной, и как Россия могла пойти войной на братскую страну, с которой бок о бок в 40-ых годах прошлого века осбобождала Европу от фашизма.
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