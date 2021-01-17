В Ухте котенок провел 10 дней в вентшахте и выжил

В Ухте котенок провалился в вентиляционную шахту 10 дней назад. Он просидел там без еды и пищи, в то время, когда на улице были сильные морозы.



Хозяйка котенка рассказала, что он пропал из закрытой квартиры еще перед Новым годом. Квартира находится на 4-м этаже. В нее жильцы переехали недавно, и понятия не имели о том, что в ней есть небольшое техническое отверстие, куда и провалился котенок. Поняли это не сразу, а когда догадались, пытались выманить животное на еду и свет фонариком. Но было понятно, что сам кот оттуда не выберется.



В ЖРЭУ-3 по телефону не отвечали, а двери оказались закрыты. Так продолжалось несколько дней. Животное периодически мяукало, но все слабее с каждым днем. Только 10 января котенка удалось достать из трубы, когда соседи с первого этажа, сказали, что слышат его мяуканье у себя в ванной. Оттуда можно было добраться до шахты, и котенка выманили кормом. Он был очень напуган, так как 10 дней был еды.

Конденсат на стенах трубы заменял ему питье, без которого он бы не выжил.