Региональный следком возбудил уголовное дело по факту гибели парашютистки в Архангельской области

Архангельская область >> Происшествия >> 21.07.2021

Глава патриотического клуба «Орден» С. Власова разбилась 17 июля во время прыжка с парашютом. Следственный комитет региона разбирается в обстоятельствах гибели. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 УК России об оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности и повлекшее смерть человека.

Власова совершала прыжок с АН-2 над п. Левковка Архангельской области. Организатор прыжков - Федерация парашютного спорта региона. В процессе прыжка был раскрыт основной парашют, потом его отцепление на маленьком расстоянии от земли, поэтому запасной выпускать было уже поздно, он бы не успел раскрыться. Набор воздуха для второго параша не произведен. От полученных травм во время падения женщина скончалась. Ей было 42 года.

Следователи осмотрели место, изъяли документацию, сотрудники СУСК выясняют порядок оказания услуг, соблюдение безопасности во время прыжков с парашютом и проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии. В частности, выясняют, почему отцепился парашют.





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