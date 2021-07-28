В Карелии закрыли часть акватории Ладожского озера

Республика Карелия >> Происшествия >> 28.07.2021

Запрет на выход в Ладожское озеро в секторе Сортавала-Валаам-Путсаари связан с необходимостью тушения мощных лесных пожаров. По данным ГИМС Сортавальского района, для этих целей пришлось задействовать самолет-амфибию МЧС, который нуждается в большой акватории для забора воды. Поэтому все передвижения судов в указанном районе запрещены, а отдыхающим дали указания покинуть острова.

Остров Путсаари расположен в 18 км от Валаамского архипелага, на нем находится Сергиевский скит.

Из-за многочисленных пожаров в республике уже введен режим ЧС. На текущий момент зафиксировано 24 активных случаев возгорания, лес горит на общей площади свыше 15 тыс га. Ситуация недавно ухудшилась из-за встречного отжига в Пряжинском районе. Сводный план тушения предусматривает привлечение более 550 человек и 100 единиц различной техники. Работы по локализации очагов ведутся в районе Сямозера и вблизи поселков Найстенъярви и Кудама. Для борьбы с пожарами властям пришлось привлечь военнослужащих и вертолеты ЗВО, которые уже сбросили свыше 420 тонн воды.





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