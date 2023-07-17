В Петрозаводске массово отключают горячую воду в первый же день после включения

Республика Карелия >> Происшествия >> 17.07.2023

Жители Петрозаводска жалуются на качество недавно появившейся в кранах горячей воды. В разных районах ее не было по одному и более месяцев. Теперь ее запустили, но она то черная, то ржавая, пользоваться такой водой невозможно, а платить за нее заставляют.

Горожане забросали коммунальные службы жалобами и только что включенное снабжение горячей водой отключили. Такая ситуация имеет место в разных районах.

13 июля были закончены испытания сетей водоснабжения и отключение горячей воды с этим связанное. За день дома подключали к водоподаче. Ржавая вода течет из крана более 15 минут и не стекает, а в это время счетчик крутится и наматывает потребление.
Люди возмущены сложившейся ситуацией, а ответственные лица комментариев не дают. Они не нашли ничего лучше, кроме как снова начать массовые отключения горячей воды.

Такая ситуация в порядке вещей не только в Петрозаводске. Подача ресурса есть, а его качество никого не волнует. В такой воде нельзя купаться, стирать, мыть посуду, так для чего она тогда вообще нужна? Платить за нее никто не собирается. Ситуация меняется только тогда, когда горожане проявляют активность и пишут массово коллективные жалобы на качество воды.









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