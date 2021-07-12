Уровень реки Вологды близится к критическому

Вологодская область >> Общество >> 12.07.2021

В реке Вологде уровень воды сильно упал из-за аномальной жары. Весной здесь было сильное половодье, а в центре города вода скрывала даже берегоукрепление, а горожане опасались затоплений. В настоящий момент вода стоит на минимальной отметке.

Затворы Михальцевской плотины закрыты, а уровень воды снижается на 5 см ежедневно. Приближается критическая отметка, а это значит, что вологжане не смогут пользоваться водой из реки в системе водоснабжения.

Но глава города С. Воропанов успокоил жителей Вологды, так как специалисты считают, что для паники нет причин. Благодаря ремонту Кубенского тракта 70% воды получается из Кубенского озера. Реконструкция проходила за счет средств федеральной казны. 2 этапа уже выполнены, еще 2 завершат в 2023 г.

В последние годы жаркая погода, которая не свойственно региону, приводит к неожиданным проблемам, в том числе с водой. Но к этой проблеме власти готовы. Сами горожане радуются возможности лишний раз сходить на пляж и не ехать ради этого в Крым или на Кубань.





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