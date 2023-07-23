В Вологодской области обвалилась часть трассы «Вологда-Медвежьегорск»

Довольно крупное и серьезное чрезвычайное просшествие случилось в Вытегорском районе на Вологодчине. Автотрасса федеального значения А-119 из Вологды в Медвежьегорск частично обвалилась в некоторых местах.



В регионе длительное время не перкращились проливные дожди из-за которых в Вытегорском районе часть трассы подмыло и случилось обрушение асфальтового полотна. Причина - вымыв «подушки» под асфальтом.



Обрушение произошло рядом с пос. Сорокополье, на перекрестке со стороны д. Марино.



Вытегорским дорожным службам пришлось оперативно реагировать на ЧП, поскольку речь шла о федеральной трассе. Если бы это была местная дорого, проблема не решалась бы неделями.



По данным представителя компании «Автодороги Вытегра» участок автотрассы А-119 был отремонтирован, поэтому движению машин ничто не мешает. Остается открытым вопрос: как строят наши дорого, если они не в состоянии выдержать испытание дождем? Ведь дожди в этом регионе норма, а не не неожиданность. Хотелось бы услышать комментарии ответственных лиц.