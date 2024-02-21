Вологжане потеряли на мошеннических схемах 3,7 млн руб.

Вологодская область >> Происшествия >> 21.02.2024

12 горожан пострадали на прошлой неделе от мошенников. Совокупный размер ущерба - 3,7 млн руб.

Женщина 1937 г. р. лишилась 150 тыс. руб. после звонка сотрудника полиции, сообщившего, что ее дочь пострадала в аварии, а для того чтобы она была освобождена от уголовной ответственности нужно передать через курьера деньги.

Мужчине 2004 г. р. позвонил сотрудник службы банковской безопасности и проинформировал, что с его счетом связаны подозрительные операции, а для того чтобы не лишиться сбережений нужно перевести деньги, а именно 275,5 тыс. руб. на “безопасный” счет.

1,2 млн руб. лишилась женщина 1979 г. р., поверившая сотрудникам банка, что можно оформить кредит, а деньги перевести на непонятные счета.

Полиция постоянно напоминает гражданам, что надо быть осторожными со звонками от неизвестных лиц, проверять информацию, перезванивать в банк, официальные органы. Мошенники пользуются растерянностью человека, говорят, что действовать нужно срочно, и это сбивает с толку. Если поступил такой звонок, нужно просто положить трубку и подумать.

Напомним, что в текущем году мошенники обокрали в Вологде людей на 17 млн руб., а это только начало года. За весь 2023 г. вологжане лишились из-за мошеннических действий 270 млн руб.





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