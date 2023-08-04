Жители Сыктывкара и Сосногорска перевели мошенникам более 2,2 млн руб.

Сколько раз приходилось говорить, писать, предупреждать людей о разных видах мошенничества, они все равно продолжают попадаться на удочку аферистов и лишаться денег. Это говорит лишь об одном - о необразованности людей и нежелании узнавать что-то новое.



Простой пример - рассказы о небезопасности банковских счетов. Только за день злоумышленники пополнили свои карманы 2 млн руб. доверчивых жителей Сосногорска и Сыктывкара.



Мошенники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками службы банковской безопасности и сообщали о попытке оформить кредит на имя абонента. Далее предлагалось предотвратить незаконные действия путем оформления зеркального кредита, т. е. перечислив все деньги со счета в "безопасную ячейку". Все это предлагается сделать быстро, пока человек не потерял свои деньги. Так, 67- летняя женщина из Сосногорска оформила займы в 4-х банках на 1 млн руб. и перевела их по реквизитам злоумышленников.



Попадаются на удочку мошенников и молодые люди. 22-летний парень из Сыктывкара под диктовку афериста через банкомат перевел мошеннику 1,1 млн руб. Парень взял 3 кредита.



По фактам мошенничества следователи Коми возбудили уголовные дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ.



Напомним, что звонки от неизвестных сотрудников банка, правоохранительных органов, рассказывающих о любых операциях с картами, нужно игнорировать. Нужно класть трубку, а если есть опасения, звонить в организацию, откуда поступил звонок, уточнять информацию.





































