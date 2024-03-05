Обновление крупного петрозаводского завода не обошлось без коррупционной составляющей

Республика Карелия >> Происшествия >> 05.03.2024


Следствие возбудило уголовное дело о 2 млн руб. взятки.

Представители УФСБ Карелии обнаружили нарушения в работе должностного лица из военно-строительной компании. Его подозревают в причастности к получению взяток.

В рамках оперативного сопровождения проекта УФСБ «Онежского судостроительно-судоремонтного завода» по госпрограмме модернизации, выявлена причастность одного из должностных лиц строительной компании, выполняющей работу по государственному контракту, к взяткам от субподрядчика.

Должное лицо каждый месяц получало средства от субподрядчика. Эта регулярная взятка за покровительство, гарантирование приемки работ и создание комфортных условий для работы компании. Начиная с января 2022 г. и по декабрь 2023 г. должностным лицом было получено около 2 млн. руб.

Работа по госконтракту - лакомый кусочек для всех, потому что дает гарантию задействования в работе, гарантию в получении стабильного финансирования и гарантию своевременного получения зарплат. Не удивительно, что за получение такой возможности кто-то требует вознаграждения, а кто-то готов за это платить.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 290 ч. 6 (получение взятки в особо крупных размерах), ст. 291 ч. 5 (дача взятки в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса РФ.





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