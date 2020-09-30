В Индустриальном парке «Череповец» началось строительство котельного завода

Вологодская область >> Промышленность >> 30.09.2020

Новый завод сможет предоставить 100 новых мест. Стоимость проекта оценивается в 150 млн руб.

На 3 га промплощадки создадут высокотехнологичное производство оборудования для промпредприятий, сферы ЖКХ. Здесь будут производить водогрейные и паровые котлы, которые планируют поставлять в города Северо-Западного федерального округа, ЦФО. Мощности завода позволят создавать котлы категории 5 МВт, способные обогреть 11 5-этажных домов.

Основной критерий реализации проекта - организация производства с низкой эконагрузкой. Во время разработки проекта учитывается использование энергоэффективных технологий с низким потреблением энергоресурсов.

Сейчас идут работы по планировке, после которых начнется забивка свайного поля и обустройство фундамента. До наступления холодов нужно закончить фундаменты, а потом приступить к возведению конструктивов корпуса. В 2021 г. объект будет введен в эксплуатацию. Производственная линейка завода будет включать стальные газотрубные котлы мощностью 75 кВт - 5 МВт.

Еще 3 предприятия металлообработки, машиностроения и легкой промышленности готовятся к строительству. Они смогут пользоваться инженерной, транспортной инфраструктурой, ранее созданной Фондом развития моногородов.





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