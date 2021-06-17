В Карелии готовятся к созданию «цифровой верфи»
Главгосэкспертиза одобрила глубокую модернизацию мощностей Онежского судостроительного завода в Петрозаводске после изучения проектно-сметной документации. Строительство новых цехов и цифровизация предприятия позволят кратно нарастить его производительность. Завод был открыт на базе Беломорско-Онежского пароходства. В 2014 году он обанкротился и перешел под государственный контроль.
2 года назад предприятие заключило с СПбГМТУ соглашение о техническом перевооружении производства, которое положило начало проектированию первой в стране «цифровой верфи», работающей на основе технологий искусственного интеллекта. Внедрение современного ПО и системы учета материалов позволит повысить качество выпускаемых судов и увеличить эффективность производства. Это даст возможность лучше обеспечивать потребности ФГУП «Росморпорт» во вспомогательных судах и своевременно выполнять планы по обновлению флота.
На предприятии построят несколько новых цехов, КПП и центр обработки данных. Планируется обустройство очистных сооружений и модернизация объектов энергоснабжения. Проект реализуется в соответствии с долгосрочной Стратегией развития судостроительной промышленности.
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