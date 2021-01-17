В Институт физиологии Коми научного центра закупили оборудование на 13 млн руб.

Республика Коми >> Медицина >> 17.01.2021

Глава института физиологии НЦ УрО РАН Е. Бойко подвел итоги работы за 2020 г.

Института опубликовал много статей в научных изданиях высшего мирового уровня, в том числе 2 статьи об особенностях функционирования лыжников при сильных нагрузках и питании. Основой стали многолетние исследования спортсменов Коми.

По спецпрограмме Минобразования России молодых выпускников 2020 г. (бакалавров и магистров) трудоустроили на целевые места. В институт физиологии были взяты на работу 7 выпускников вузов, в том числе в лабораторию физиологии сердца, отдел экологической и медфизиологии, отдел молекулярной иммунологии.

На деньги гранта от Российского научного фонда были закуплены новейшие аппараты. Это признание высокого уровня исследований. Всего в прошлом году в виде грантов было выделено 13 млн руб.

Куплено оборудование для исследований в физиологии сердца и кардиологии (комплекс мониторирования ЭКГ), а также система для ПЦР-анализа, микроскопы. Для исследований в молекулярной физиологии куплены рефрактометр и мини-центрифуга.





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