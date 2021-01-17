В Институт физиологии Коми научного центра закупили оборудование на 13 млн руб.
Глава института физиологии НЦ УрО РАН Е. Бойко подвел итоги работы за 2020 г.
Института опубликовал много статей в научных изданиях высшего мирового уровня, в том числе 2 статьи об особенностях функционирования лыжников при сильных нагрузках и питании. Основой стали многолетние исследования спортсменов Коми.
По спецпрограмме Минобразования России молодых выпускников 2020 г. (бакалавров и магистров) трудоустроили на целевые места. В институт физиологии были взяты на работу 7 выпускников вузов, в том числе в лабораторию физиологии сердца, отдел экологической и медфизиологии, отдел молекулярной иммунологии.
На деньги гранта от Российского научного фонда были закуплены новейшие аппараты. Это признание высокого уровня исследований. Всего в прошлом году в виде грантов было выделено 13 млн руб.
Куплено оборудование для исследований в физиологии сердца и кардиологии (комплекс мониторирования ЭКГ), а также система для ПЦР-анализа, микроскопы. Для исследований в молекулярной физиологии куплены рефрактометр и мини-центрифуга.
Рекомендуем по теме:
200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений
В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года
Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы
«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей
«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей
Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни
Чем может удивить туриста Архангельская область?
В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры