Ненецкая фармация выдала бесплатных лекарств от коронавируса на 980 тыс. руб.

Центральная аптека сети фармацевтами обслужила 923 льготных рецепта для пациентов, лечащихся от COVID-19 в условиях амбулатории. Все лекарства предоставлялись бесплатно, о чем сообщили в Департаменте здравоохранения НАО.

Лекарства от ковида на безвозмездной основе получили 573 жителя региона, среди которых пациенты с подозрением и подтвержденным коронавирусом. Все имеют право на обеспечение лекарственными препаратами по рецептам бесплатно.



Лекарства куплены в соответствии со списком, утвержденным временными рекомендациями Минздрава РФ «Профилактика, диагностика, лечение коронавирусной инфекции» на деньги из федеральной казны.



К выписке по рецептам доступны 10 лекарственных препаратов, в числе которых противовирусные (фавипиравир, умифеновир), антибиотики (азитромицин, амоксициллин, кларитромицин).



Напомним, что право на бесплатное получение медикаментов имеют люди, которым выписан соответствующий рецепт. Нельзя без предварительного общения с врачом заниматься самолечением, поскольку ковид у каждого человека протекает индивидуально, а значит, требует разного лечения.

