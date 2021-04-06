В центре Петрозаводска снесли заброшенное здание противотуберкулезного диспансера

Республика Карелия >> Медицина >> 06.04.2021

После обращений общественности ОНФ Карелии, власти нашли возможность снести здание противотуберкулезного диспансера на ул. Анохина, 31а. По мнению горожан, оно представляло опасность для людей. Несколько лет в нем собирались подростки, бомжи, а в 2019 г. была обнаружена свалка медотходов с использованными шприцами.

Летом 2019 г. активисты побывали у опасного дома, отметив, что аварийное здание огорожено только частично, а окна первого этажа не заколочены полностью, а второго – доступны. Территория у здания заявлена мусором.

В Министерстве имущественных отношений Карелии представителям ОНФ пояснили, что фонд госимущества, которому принадлежит здание, предпринял меры - ограничил в него доступ и собирается контролировать территорию. Продать здание было невозможно, так как покупателей не было.

Сейчас здание снесено, а территория огорожена. Здесь можно организовать дворовую территорию. Власти пока не определились, что делать с территорией, а активисты ОНФ добиваются обеспечения безопасности на всех подобных объектах.





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