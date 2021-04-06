В центре Петрозаводска снесли заброшенное здание противотуберкулезного диспансера

После обращений общественности ОНФ Карелии, власти нашли возможность снести здание противотуберкулезного диспансера на ул. Анохина, 31а. По мнению горожан, оно представляло опасность для людей. Несколько лет в нем собирались подростки, бомжи, а в 2019 г. была обнаружена свалка медотходов с использованными шприцами.



Летом 2019 г. активисты побывали у опасного дома, отметив, что аварийное здание огорожено только частично, а окна первого этажа не заколочены полностью, а второго – доступны. Территория у здания заявлена мусором.



В Министерстве имущественных отношений Карелии представителям ОНФ пояснили, что фонд госимущества, которому принадлежит здание, предпринял меры - ограничил в него доступ и собирается контролировать территорию. Продать здание было невозможно, так как покупателей не было.



Сейчас здание снесено, а территория огорожена. Здесь можно организовать дворовую территорию. Власти пока не определились, что делать с территорией, а активисты ОНФ добиваются обеспечения безопасности на всех подобных объектах.

