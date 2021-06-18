Ортопедическая обувь

Орто обувь превосходное изобретение для комфортной ходьбы и лечения различных заболеваний стоп. Она мягко удерживает стопы человека в верном положении и при этом защищает кожу от многих повреждений, а также эффективно амортизирует при движении.





Обзор орто обуви

Анатомическую (профилактическую). Данная обувь предназначена для профилактики заболевания стоп.



Лечебную. Она прописывается врачом для лечения различных деформаций стоп.



Рекомендации по выбору ортопедической обуви

Материал. Качественная обувь изготавливается из натуральных материалов защищающих стопы от болезнетворной микрофлоры и опрелости.



Размер. Обувь должна хорошо фиксировать стопы, и не доставлять дискомфорт.

